Mercato - PSG : Le terrible aveu de Laporta sur le gros échec Wijnaldum !

Publié le 20 juin 2021 à 9h15 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta est revenu sur le transfert avorté de Georginio Wijnaldum, qui a finalement rejoint le PSG lors de ce mercato estival.

Le PSG tient sa première recrue estivale. Afin de renforcer le milieu de terrain, le club parisien a décidé d’enrôler Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool. Pourtant, l’international néerlandais était tout proche de s’engager avec le FC Barcelone comme l’a confié son agent. « Avec Barcelone, nous avons eu quelques discussions et au premier abord, cela semblait très bien. Nous avons essayé de trouver un accord, mais pendant ce temps, le PSG n’arrêtait pas de nous dire que son intérêt était vraiment sérieux. Quand les deux offres sont arrivées sur la table, il fallait bien évidemment faire un choix. Les deux clubs étaient des options fantastiques, mais à la fin, le choix du joueur s’est porté sur le PSG. Mr Leonardo nous a montré qu’il était très sérieux » a déclaré Humpry Nijman lors du podcast Here We Go de Fabrizio Romano.

« Le joueur, surtout à un certain âge, valorise avant tout le salaire »