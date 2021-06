Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Le clan Wijnaldum en rajoute une couche sur son choix !

Publié le 18 juin 2021 à 16h30 par T.M.

Alors qu’on annonçait l’arrivée de Georginio Wijnaldum au FC Barcelone comme quasiment bouclée, c’est finalement le PSG qui a accueilli le Néerlandais. Un incroyable rebondissement et ce vendredi, l’agent du milieu de terrain de 30 ans est revenu sur les dessous de ce choix.

A peine le marché des transferts ouvert, le PSG a officialisé sa première recrue de l’été. Et quelle recrue. En effet, à la recherche de renforts au milieu de terrain pour Mauricio Pochettino, Leonardo a frappé un énorme coup en attirant Georginio Wijnaldum, lui qui était libre, étant arrivé au terme de son contrat avec Liverpool. Cela était pourtant loin d’être gagné pour le PSG puisque pendant très longtemps, c’est le FC Barcelone qui a tenu la corde. Ronald Koeman attendant Wijnaldum, son ancien protégé en sélection nationale, en Catalogne et tout semblait même bouclé pour finaliser l’arrivée du milieu de terrain. Cela ne s’est finalement pas passé comme cela puisque le PSG s’est donc montré nettement plus convaincant que le Barça, réussissant ainsi à faire pencher la balance en sa faveur et obtenir les faveurs de Georginio Wijnaldum.

« Mr Leonardo nous a montré qu’il était très sérieux »