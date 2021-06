Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé pour la nouvelle recrue de Leonardo !

Publié le 18 juin 2021 à 11h45 par D.M.

Actuellement avec sa sélection pour disputer l'Euro, Gianluigi Donnarumma va bien passer sa visite médicale lundi avant de s'engager avec le PSG.

Le mercato estival n’a ouvert ses portes que le 9 juin dernier, mais le PSG est déjà parvenu à boucler un premier dossier. Le club parisien a officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, un temps proche du FC Barcelone et qui évoluait la saison dernière à Liverpool . Et une deuxième recrue est sur le point de poser ses valises à Paris. Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico au poste de gardien de but, le PSG aurait décidé de recruter Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC.

Visite médicale prévue ce lundi pour Donnarumma