Mercato - PSG : La décision est prise pour l’avenir de Keylor Navas !

Publié le 18 juin 2021 à 11h15 par T.M.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, l’avenir de Keylor Navas a pris un énorme coup de froid. Faut-il alors s’attendre à un départ du Costaricien ?

D’ici quelques jours, le PSG officialisera l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. En effet, lundi, l’Italien doit passer sa visite et tout sera ensuite bouclé. C’est donc le club de la capitale qui va rafler la mise avec le futur ex-portier du Milan AC. Une opération qui soulève toutefois d’énormes interrogations. En effet, alors que le PSG possède déjà Keylor Navas, la question de la hiérarchie est au centre des discussions. Qui sera le numéro 1 la saison prochaine d’autant plus que Donnarumma n’aurait pas envie d’être prêté ?

Un avenir… au PSG !