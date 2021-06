Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisse pour Keylor Navas !

Publié le 15 juin 2021 à 12h45 par T.M.

D’ici quelques jours, le PSG devrait officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Un renfort qui pourrait bien occasionner le départ de Keylor Navas. Explications.

Tout semble aujourd’hui réglé pour l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Une fois la visite médicale passée, ce qui devrait se faire dans les prochains jours, l’Italien paraphera son contrat avec le PSG. Un renfort qui soulève toutefois une grande question. Qui sera le gardien parisien la saison prochaine ? En effet, alors que Keylor Navas, qui a dernièrement prolongé jusqu’en 2024, est bien installé dans les buts, l’arrivée de Donnarumma va venir rebattre les cartes. Et si l’idée d’un prêt du futur ex-portier du Milan AC a été évoquée, cela ne devrait pas être le cas puisque le principal intéressé serait décidé à se battre pour sa place.

Navas sur le départ ?