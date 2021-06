Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait-il un bon choix en misant sur Donnarumma ?

Publié le 14 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Annoncé proche du PSG depuis maintenant plusieurs jours, Gianluigi Donnarumma devrait bel et bien rejoindre le club de la capitale. Mais Leonardo effectue-t-il un bon choix en enrôlant le portier italien ? C'est notre sondage du jour !

Le moins que l'on puisse dire est que ce début de mercato estival est agité du côté du Paris Saint-Germain ! En effet, après avoir officialisé la venue de Georginio Wijnaldum mercredi dernier, arrivé libre et prévenance de Liverpool et arraché au nez et à la barbe du FC Barcelone, le club de la capitale serait maintenant en passe de boucler la venue de Gianluigi Donnarumma, là-aussi sans débourser la moindre indemnité de transfert. Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce dimanche, le futur contrat au PSG de celui qui sera libre le 30 juin prochain à l'AC Milan aurait été bouclé après quelques jours de travail entre les avocats des différentes parties. Le portier de 22 ans s'engagera ainsi jusqu'en 2026 avec les pensionnaires du Parc des Princes après avoir passé sa visite médicale qui aura lieu après mercredi prochain.

Une cohabitation entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma est-elle possible ?