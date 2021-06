Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma... Leonardo prépare bien une grosse opération !

Publié le 13 juin 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que Gianluigi Donnarumma devrait bel et bien être la deuxième recrue estivale du PSG, un prêt du portier italien serait à l'étude afin de ne pas le mettre tout de suite en concurrence avec Keylor Navas.

Le PSG devrait animer le mercato cet été et n'a pas perdu de temps pour se renforcer. En effet, le club de la capitale a déjà officialisé l'arrivée de Georginio Wijnaldum qui débarque libre en provenance de Liverpool. Un très joli coup pour le club de la capitale qui s'offre un renfort très important dans l'entrejeu. Mais ce n'est pas tout puisque une autre recrue à 0€ pourrait débarquer prochainement, à savoir Gianluigi Donnarumma. Le portier italien ne prolongera pas son bail à l'AC Milan et devrait s'engager avec le PSG la semaine prochaine.

Donnarumma finalement prêté ?