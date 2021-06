Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur les plans de Leonardo avec Donnarumma !

Publié le 12 juin 2021 à 22h15 par B.C.

Bientôt libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma se dirige vers le PSG. Bien que l’Italien n’apparaissait pas comme une priorité il y a encore quelques semaines, Leonardo ne voudrait pas laisser passer l’occasion de le recruter sans débourser d’indemnité de transfert.

Actuellement avec la sélection italienne pour l’Euro, Gianluigi Donnarumma doit dans le même temps préparer son transfert en vue de la saison prochaine. En effet, le portier de 22 ans arrive en fin de contrat avec l’AC Milan et changera de club dans les prochains jours, et tout indique aujourd’hui que c’est au PSG que l’on devrait le retrouver à la reprise. D’après les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les deux parties pour un contrat de cinq années, et la visite médicale du joueur prévue cette semaine devrait permettre la finalisation du dossier Donnarumma. Pourtant, le PSG ne semble pas avoir besoin d’un nouveau portier, tant Keylor Navas s’est montré impressionnant tout au long de la saison, mais Leonardo ne voulait pas laisser passer cette occasion.

Donnarumma, une opportunité de marché