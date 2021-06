Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date est dévoilée pour l'arrivée de Donnarumma !

Publié le 12 juin 2021 à 14h45 par H.G. mis à jour le 12 juin 2021 à 14h48

Alors qu’il est annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma devrait passer sa visite médicale la semaine prochaine avec le club de la capitale.

Libre le 30 juin prochain à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma devrait poursuivre sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Comme annoncé par Fabrizio Romano ce vendredi, un accord verbal a été trouvé et les avocats des deux parties travaillent à la finalisation du contrat de cinq ans de l’international italien dans la capitale française. Et preuve que le dossier est proche d’être bouclé, le PSG aurait d’ores et déjà tout prévu pour la visite médicale de Gianluigi Donnarumma.

La visite médicale de Gianluigi Donnarumma aura lieu après Italie-Suisse

À en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce samedi, la visite médicale de Gianluigi Donnarumma aura lieu la semaine prochaine, après le match opposant l’Italie à la Suisse mercredi prochain à l’Euro. Du reste, le journaliste italien précise que le contrat jusqu’en 2026 du portier de 22 ans serait presque bouclé entre les avocats du PSG et ceux du joueur. À suivre dans les prochains jours donc…