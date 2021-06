Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 12 juin 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le nom de Mauro Icardi est fréquemment associé à celui d’écuries évoluant en Serie A dernièrement, il n’y aurait en réalité rien de concret entre ces clubs et l’attaquant argentin.

Le démenti de Mauro Icardi n’a pas suffit à calmer les rumeurs autour de son avenir. En effet, bien qu’il ait assuré ne pas avoir l’intention de quitter le Paris Saint-Germain, la presse italienne envoie souvent l’ancien joueur de l’Inter vers un retour en Serie A, où il serait notamment convoité par la Juventus dans l’optique de compenser un potentiel départ de Cristiano Ronaldo. L’AC Milan et l’AS Roma ont également été annoncées comme de possibles points de chute pour l’attaquant du PSG, mais tout cela pourrait finalement être infondé.

Mauro Icardi plairait en Serie A, mais…