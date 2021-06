Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt met un terme au feuilleton sur la vente de l'OM !

Publié le 12 juin 2021 à 9h10 par D.M.

Durant son court passage à Marseille, Frank McCourt a assuré, à ses différents interlocuteurs, que l'OM n'était pas à vendre et qu'il comptait rester au sein de la cité phocéenne.

Frank McCourt a beau balayer d’un revers de main les rumeurs sur la vente de l’OM, elles reviennent au centre de l’actualité. Malgré les nombreux démentis du propriétaire américain, certains journalistes persistent et signent et annoncent que le club marseillais va être prochainement vendu à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite. « J'ai toujours parlé de fin de saison comptable, donc 30 juin, aux supporters à qui je répondais déjà à ça en live il y a plusieurs mois » avait par exemple expliqué Thibaud Vézirian il y a quelques jours, laissant entendre que l’OM allait être vendu à la fin du mois de juin.

La vente de l'OM ? Des fake news selon Frank McCourt