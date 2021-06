Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thibaud Vézirian lâche une nouvelle bombe sur la vente du club !

Publié le 4 juin 2021 à 14h10 par A.M.

Malgré les nombreux démentis qui s'enchaînent, Thibaud Vézirian continue d'assurer que l'OM sera vendu, et donne même une date.

Début février, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe concernant la vente de l'OM. Le journaliste assurait tout bonnement que le club phocéen était vendu et Frank McCourt cèderait le club à Al-Walid bin Talal. Tout était prêt, il ne manquait plus que le communiqué pour officialiser la vente de l'OM. Un délai de quelques heures, voire quelques jours. Mais quatre mois plus tard, toujours rien si ce n'est des démentis qui tombent dans tous les sens que ce soit au sein de l'entourage d'Al-Walid bin Talal que dans la direction de l'OM, Frank McCourt en premier lieu.

L'OM vendu le 30 juin ?