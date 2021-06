Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'active pour un buteur de Serie A !

Publié le 4 juin 2021 à 13h10 par A.M.

Révélation de la saison en Serie A, Giacomo Raspadori a tapé dans l'œil de Pablo Longoria depuis plusieurs semaines. Et visiblement, l'OM est toujours très chaud sur ce dossier.

Comme prévu, l'Olympique de Marseille est déjà très actif sur le mercato. Ces derniers jours, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Pablo Longoria était proche de boucler les arrivées de Gerson et Mattéo Guendouzi. Mais l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et cherche à se renforcer dans de nombreux secteurs de jeu, notamment au poste d'avant-centre puisqu'après le départ de Valère Germain, les situations de Dario Benedetto et Arkadiusz Milik sont encore incertaines.

L'OM serait très chaud sur Raspadori