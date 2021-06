Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va lâcher une bombe sur son avenir !

Publié le 4 juin 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que le flou est toujours total concernant l'avenir de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG aurait prévu d'annoncer son départ pendant l'Euro.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé fait durer le suspens concernant son avenir. En effet, cela fait désormais de nombreux mois que le PSG attend sa réponse concernant une prolongation ou non, et alors que l'on pouvait penser qu'il trancherait définitivement à la fin de la saison, l'attaquant de l'équipe n'a toujours rien décidé alors que l'Euro approche à grands pas. Et la situation devient préoccupante puisque le PSG doit connaître le choix de Kylian Mbappé afin de s'activer sur son mercato. Et pour cause, s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an, sans oublier qu'il faudra trouver son remplaçant.

Une annonce pendant l'Euro ?