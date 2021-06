Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision fracassante avec Mbappé !

Publié le 4 juin 2021 à 8h15 par D.M. mis à jour le 4 juin 2021 à 8h24

Le Real Madrid n'aurait pas l'intention de faire de folies lors du prochain mercato estival et voudrait exclusivement se concentrer sur le dossier Kylian Mbappé du côté du PSG.

Dans quel club évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le mystère demeure entier. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur discute depuis plusieurs mois avec Leonardo, mais n’a toujours pas prolongé son bail. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le 8 avril dernier, Mbappé souhaite signer un contrat de courte durée avec le PSG, mais aussi obtenir des garanties sportives de la part de Leonardo. « Ce que je veux moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est vraiment solide autour de moi, et c’est le plus important. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial. On discute avec le club, on va voir ce qui va se passer » avait-il confié au micro de Canal + .

Le Real Madrid n'a qu'un objectif : Mbappé