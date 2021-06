Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur l’intérêt du Barça pour Xavi !

Publié le 4 juin 2021 à 7h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a officiellement confirmé Ronald Koeman pour la saison prochaine qui ira au moins jusqu’à l’expiration de son contrat en juin 2022. Et Joan Laporta n’aurait jamais contacté Xavi Hernandez malgré les informations ayant circulé ces dernières semaines.

C’est désormais terminé. Alors que le feuilleton Ronald Koeman a fait la une des journaux catalans pendant des semaines, Joan Laporta n’ayant jamais confirmé l’entraîneur néerlandais dans ses fonctions pour la saison prochaine depuis son élection le 7 mars dernier. Le président du FC Barcelone a néanmoins rencontré à plusieurs reprises Koeman pour évoquer la suite, et au cours de la dernière entrevue la décision de poursuivre avec la légende blaugrana de Wembley a été prise comme Laporta l’a fait savoir ce jeudi. « Après cette période de réflexion que nous avons prise Ronald Koeman, Rafa Yuste et moi-même au nom du conseil, je veux annoncer que nous allons donner la continuité au contrat en vigueur de Ronald Koeman. Nous sommes très satisfaits que les conversations aient fructifié avec une unité de critère de ce qui doit être fait la saison prochaine et une évaluation de ce qui s'est passé dans la dernière ». Mais qu’en est-il des pistes explorées par le président Laporta pour la succession de Koeman ?

Laporta n’aurait jamais contacté Xavi