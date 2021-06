Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Barcelone est prêt à jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 4 juin 2021 à 7h15 par Th.B.

Ayant apprécié sa collaboration à la Juventus avec Massimiliano Allegri, Miralem Pjanic ouvrirait la porte à un retour à la Vieille Dame bien que ses agents l’aient proposé au PSG. Néanmoins, le club bianconeri ne pourrait pas assumer un transfert sec.

Après une saison passée en majorité sur le banc de touche, le milieu de terrain ne semblant pas entré dans les plans de Ronald Koeman, Miralem Pjanic pourrait être amené à aller voir ailleurs cet été. En effet, depuis son arrivée au FC Barcelone, Pjanic n’a pas bénéficié d’un grand temps de jeu et sa situation sportive semble l’agacer au plus haut point. Le10sport.com vous a récemment révélé que lui et ses représentants travaillent afin de trouver un point de chute lors du prochain mercato. Le PSG et Chelsea sont pris en considération par Miralem Pjanic puisque ses agents ont proposé ses services au club parisien et au champion d’Europe. Le PSG n’a pas écarté cette option à ce jour. Cependant, il se pourrait bien que Pjanic soit promis à la Juventus, son ancien club.

Pjanic emballé par un retour à la Juventus, mais…