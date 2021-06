Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Miralem Pjanic aurait joué un sale coup à Leonardo !

Publié le 3 juin 2021 à 22h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et Chelsea se sont vus proposer les services de Miralem Pjanic. Alors que Leonardo et Thomas Tuchel sont en phase de réflexion, le milieu de terrain du Barça aurait contacté directement Massimiliano Allegri pour faire son retour à la Juventus.

Alors qu'il ne parvient pas à obtenir les bonnes grâces de Ronald Koeman, Miralem Pjanic est en grande difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée et pourrait faire ses valises après seulement une saison passée en Catalogue. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et Chelsea ont été approchés pour accueillir Miralem Pjanic la saison prochaine. Et selon nos informations du 19 mai, Leonardo et Thomas Tuchel n'ont pas fermé la porte à l'international bosnien, mais préfèrent prendre le temps de la réflexion avant de trancher sur la question. En attendant, Miralem Pjanic ne resterait pas les bras croisés et aurait pris les choses en main pour pouvoir faire son retour à la Juventus.

Pjanic aurait appelé Allegri pour le rejoindre à la Juve