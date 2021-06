Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse piste s’éloigne pour Leonardo ?

Publié le 3 juin 2021 à 1h45 par La rédaction

En difficulté au FC Barcelone, Miralem Pjanic est plus que jamais sur le départ. Le PSG s'est vu proposer son profil, mais le milieu offensif bosnien privilégierait un retour en Italie.

Arrivé à Barcelone l’été dernier, Miralem Pjanic a connu l’une des pires saisons de sa carrière. L’ancien joueur de la Juventus n’a jamais eu la confiance de Ronald Koeman et n’y voit qu’une solution : partir. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 19 mai, le PSG et Chelsea ont été sondés pour accueillir le Bosnien en prêt cet été, et Leonardo s'est laissé le temps de la réflexion dans ce dossier. Mais son salaire poserait problème…

Pjanic finalement vers la Juventus ?