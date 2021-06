Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation sur l'avenir de Philippe Coutinho !

Publié le 2 juin 2021 à 23h30 par La rédaction

Gêné par des pépins physiques, Philippe Coutinho n'a pas énormément joué avec le FC Barcelone cette saison. Le club catalan chercherait d'ailleurs à s'en séparer. Ce qui serait plus facile à dire qu'à faire.

Miné par les blessures, Philippe Coutinho n’a presque pas joué de la saison. Le Brésilien n’a participé qu’à 14 rencontres toutes compétitions confondues, pour trois buts et deux passes décisives. Et on pourrait d'ailleurs ne plus le retour à Barcelone. L’ancien de Liverpool ne serait plus désiré au sein du club catalan. Déjà la saison dernière, le joueur de 28 ans avait été prêté au Bayern Munich. Cet été, Joan Laporta chercherait donc à se séparer de Coutinho. Mais l’affaire semble compliquée, surtout si certains courtisans annoncés se retirent du dossier.

Arsenal ne ciblerait pas Coutinho