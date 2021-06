Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste à 60M€ envoie un message au Barça et au Real Madrid !

Publié le 3 juin 2021 à 0h00 par B.C.

Courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid, Pau Torres s’est prononcé sur son avenir en conférence de presse.

À 24 ans, Pau Torres s’est déjà fait remarquer sous le maillot de Villarreal. Le défenseur espagnol qui participera à l’Euro cet été suscite notamment les convoitises du FC Barcelone et du Real Madrid, bien décidé à rajeunir leur secteur défensif cet été. Après s’être attaché les services d’Eric Garcia, le club culé souhaiterait en effet recruter son coéquipier en sélection puisque Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti voient leur avenir s’inscrire en pointillé. De leur côté, les Merengue pourraient perdre Sergio Ramos et Raphaël Varane, incitant Florentino Pérez à scruter attentivement la situation de Pau Torres, dont la clause est estimée à 60M€.

« J’ai un contrat avec Villarreal »