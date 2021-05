Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste à 60M€ activée par Laporta ?

Publié le 21 mai 2021 à 11h00 par La rédaction

Cherchant un défenseur central gaucher cet été pour le FC Barcelone, Joan Laporta pourrait s'orienter vers Pau Torres, également ciblé par le Real Madrid. Mais le club catalan pourrait se heurter à un problème de poids : le prix de l'Espagnol sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Villarreal.

En vue de la saison prochaine, le FC Barcelone aurait plusieurs chantiers à terminer. Si l’on entend beaucoup parler de la reconstruction de l’attaque catalane, le secteur défensif serait également en passe d’être renouvelé. Les Blaugrana seraient prêts à se séparer de Samuel Umtiti, et Eric Garcia devrait arriver cet été pour remplacer l’international tricolore. Mais ce ne serait pas assez pour Joan Laporta qui voudrait voir un défenseur central gaucher débarquer en Catalogne. Et le président du club catalan pourrait s’orienter vers une piste du Real Madrid pour recruter le profil désiré.

Pau Torres intéresse le Barça, son prix pose problème