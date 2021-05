Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent inattendu pour Lewandowski ?

Publié le 21 mai 2021 à 9h45 par La rédaction

Alors qu’il pourrait bien quitter le Bayern Munich cet été, Robert Lewandowski serait ciblé par le PSG. Mais l’attaquant polonais aurait déjà choisi où il souhaiterait jouer la saison prochaine.

Robert Lewandowski pourrait bien animer encore un peu plus un marché des transferts qui risque déjà d’être très chaud. L’attaquant polonais, qui pourrait battre le record Gerd Müller et ses 40 buts marqués en championnat lors de la dernière journée de Bundesliga , est en effet annoncé partant du Bayern Munich. Le PSG pourrait être intéressé, mais l’attaquant polonais aurait déjà fait son choix.

Un départ en Espagne pour Lewandowski ?