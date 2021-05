Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à la vitesse supérieure pour Dembélé !

Publié le 21 mai 2021 à 9h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait reçu une première offre de Joan Laporta pour prolonger. Cependant, les négociations s’annoncent longues entre les deux parties.

Le FC Barcelone pourrait connaître de gros changements cet été, notamment dans son secteur offensif. Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail et se retrouve courtisé par le PSG, une piste privilégiée par l’entourage de l’Argentin à en croire les dernières informations du Parisien . De son côté, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie par Joan Laporta, tandis qu’Ousmane Dembélé voit son avenir s’inscrire en pointillé. Le champion du monde tricolore est lié au FC Barcelone jusqu’en 2022, incitant la direction blaugrana à s’activer pour sécuriser son avenir. Après plusieurs années compliquées, Ousmane Dembélé réalise en effet une saison pleine et sa prolongation apparaît comme une priorité aux yeux de Joan Laporta, qui n’envisage absolument pas de voir l’attaquant partir gratuitement l’année prochaine et qui serait ainsi passé à l’action.

Ousmane Dembélé a déjà une offre entre les mains