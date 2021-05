Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi à Paris prend forme !

Publié le 20 mai 2021 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 20 mai 2021 à 16h02

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi n’a toujours pas pris la parole pour en dire plus sur son avenir. Le FC Barcelone travaille actuellement sur la prolongation de sa tête de gondole, mais le PSG se tient prêt et voit ses chances d’accueillir l’Argentin s’accroître au fil des jours.

Bien malin celui qui peut dire aujourd'hui l’identité du club dans laquelle évoluera Lionel Messi la saison prochaine. Désireux de claquer la porte du FC Barcelone l’été dernier, l’Argentin avait finalement décidé de rester pour ne pas entrer en guerre avec son club de cœur, mais la donne sera différente cet été. Lionel Messi arrive en fin de contrat et sera cette fois-ci libre de faire son choix. Avec le retour de Joan Laporta aux affaires en mars dernier, le Barça a repris espoir à l’idée de prolonger sa star. Le président blaugrana a rencontré Lionel Messi dès sa prise de fonction au cours d’un déjeuner avant d’en faire de même avec Jorge Messi, père et agent du numéro 10 argentin, afin de lui exposer son projet pour le futur. D’après la presse espagnole, le club culé serait disposé à offrir un contrat de 10 ans à Lionel Messi, lui permettant de finir sa carrière en Catalogne puis en MLS, avant de lui assurer une place au sein du club pour une reconversion, lui garantissant une source de revenus jusqu’en 2031. Même si un certain optimisme règnerait chez les Blaugrana , le danger reste grand pour le FC Barcelone, puisque Manchester City et surtout le PSG se tiennent prêts au cas où Messi décidait de partir.

Une offre « imabattable » du PSG pour Messi ?

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près », confiait Leonardo dans France Football en janvier dernier, quelques semaines après l’énorme appel du pied de Neymar. Ce dernier a depuis renouvelé son bail avec le PSG et envisage sérieusement de finir sa carrière à Paris, puisque cette prolongation pourrait l’amener à être lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027 comme vous l’avait révélé le10sport.com. Désormais, Neymar espère voir son ami Lionel Messi le rejoindre au PSG, et la direction semble s’activer pour voir ce scénario se réaliser. Le mardi 27 avril dernier, Marcelo Bechler lâchait une bombe en annonçant que le Qatar était en pole dans le dossier Messi. Le journaliste de TNT Sports , qui avait été le premier à révéler le transfert de Neymar à l’été 2017, assurait que le Paris Saint-Germain avait déjà proposé un contrat de trois années, dont une en option, à l’international argentin et se voulait confiant sur l’issue des négociations. Cette offre serait en effet jugée comme « imbattable » par les décideurs parisiens, et celle-ci pourrait faire mouche.

Le clan Messi fait le forcing pour une arrivée à Paris

Ce jeudi, Le Parisien annonce que les proches de Lionel Messi l’incitent à changer d’air et militeraient pour une arrivée au PSG. Le père et l’un des frères de l’attaquant verrait d’un bon oeil l’intérêt de Leonardo pour la Pulga , puisque l’état des finances parisiennes serait en bien meilleur état que celles des Blaugrana malgré l’impact non-négligeable de la crise du Covid-19. S’il acceptait de s’engager pour le PSG, Lionel Messi disposerait d’un salaire moins conséquent que celui qu’il perçoit aujourd’hui mais supérieur à ce que Joan Laporta est en mesure de lui proposer pour un nouveau contrat, sans oublier la généreuse prime à la signature qui lui serait promise. À Paris, le sextuple Ballon d'Or serait également assuré de prendre part à un projet attractif et ambitieux, l’une des grandes priorités du footballeur. Comme l’expliquait Mundo Deportivo plus tôt dans la semaine, Lionel Messi compte jouer encore au moins deux années au haut niveau et souhaite étoffer son palmarès avant la fin de sa carrière. Bien qu’il privilégierait un avenir au FC Barcelone, l’attaquant de 33 ans douterait sérieusement des ambitions de son club actuel et réclamerait une équipe compétitive lui permettant de remplir ses objectifs à en croire Le Parisien , mais Joan Laporta pourrait être dans l’incapacité de répondre à ses demandes.

