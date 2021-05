Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Zidane... Le Real Madrid est déjà fixé pour cet été !

Publié le 20 mai 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane reste très incertain, Kylian Mbappé serait disposé à rejoindre le Real Madrid même en cas de départ du tacticien français.

De nouveau interrogé sur son avenir ce mercredi, à l’issue de la victoire du PSG en Coupe de France, Kylian Mbappé n’a pas changé de position en bottant en touche au micro de France 2 : « Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux. » Une sortie qui a de quoi inquiéter le PSG, faisant actuellement le forcing pour convaincre le Bondynois de prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022. Le Real Madrid reste à l’affût et rêve de s’attacher les services de Kylian Mbappé dès cet été, et les Merengue auraient des raisons d’y croire, et ce malgré l’avenir incertain de Zinedine Zidane.

Le départ de Zidane ne jouerait aucun rôle dans le dossier Mbappé