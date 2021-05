Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va faire une énorme annonce à Pérez pour son avenir !

Publié le 20 mai 2021

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid est toujours incertain, une réunion est prévue en début de semaine prochaine avec Florentino Pérez durant laquelle, le technicien français annoncera sa décision.

A l'issue d'une saison qui pourrait se conclure sans trophée, l'avenir de Zinedine Zidane est au cœur de toutes les attentions. A tel point que plusieurs médias espagnols ont révélé que le technicien français avait annoncé son départ à ses joueurs. Une rumeur rapidement démentie par l'entraîneur madrilène : « Comment puis-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? Rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'extérieur. Je ne dirai jamais ça à mes joueurs. Comment puis-je dire ça… À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. On ne peut pas parler constamment de mon avenir . »

Réunion cruciale entre Zidane et Pérez en début de semaine