Mercato - PSG : Pochettino prend une première grande décision pour cet été !

Publié le 20 mai 2021 à 10h45 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, Idrissa Gueye devrait finalement rester au PSG cet été. Mauricio Pochettino a été convaincu par les prestations de son milieu de terrain lors de la seconde partie de saison.

Cet été, l'effectif du PSG pourrait bien connaître une petite révolution. Et pour cause, plusieurs joueurs ont déçu et ne seront pas conservés à l'issue de la saison. C'est notamment le cas d'Alessandro Florenzi dont l'option d'achat ne sera probablement pas levée. La cas de Moise Kean, prêté sans option d'achat, ainsi que celui de Mauro Icardi qui dispose d'une belle cote en Serie A et qui pourrait être vendu. Au milieu de terrain aussi ça pourrait bouger compte tenu de la situation de certains joueurs à l'image d'Ander Herrera voire Leandro Paredes.

Pochettino veut garder Gueye