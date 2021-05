Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande condition révélée pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 20 mai 2021 à 7h45 par T.M.

Parmi les pistes évoqués pour l’avenir de Mauro Icardi, il a notamment été question d’un intérêt du Milan AC. Un point a été fait à ce sujet.

Dans sa deuxième année avec le PSG, Mauro Icardi pourrait bien connaitre ses derniers moments avec le maillot parisien. En effet, face à la saison décevante de l’Argentin, Leonardo et la direction parisienne pourraient décider de s’en séparer cet été. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’avenir d’Icardi s’assombrit au PSG et sa cote reste très belle en Italie. L’ancien de l’Inter Milan pourrait ainsi retraverser les Alpes et pourquoi pas pour rejoindre le Milan AC. Une opération qui dépendrait toutefois du classement final des Rossoneri en Serie A.

« La Ligue des Champions sera un facteur qui va affecter le marché »