Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros avertissement est lâché sur la dernière piste de Longoria !

Publié le 20 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Après Gerson, une autre pépite brésilienne aurait retenu l’attention de Pablo Longoria : Gustavo Silva de Oliveira. Toutefois, pour le milieu de Recife, il faudra se montrer patient.

Ancien entraîneur de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli connait très bien le championnat brésilien. Alors qu’il a pu voir de près les pépites, l’entraîneur de l’OM voudrait désormais les attirer sur la Canebière. Cela fait ainsi plusieurs jours que les Phocéens s’activent pour recruter Gerson, milieu de terrain de Flamengo. Mais il ne serait pas le seul joueur du championnat brésilien à avoir tapé dans l’oeil de Sampaoli. Selon les dernières informations de La Provence , Gustavo Silva de Oliveira, pépite de 18 ans de Recife, intéresserait également.

« Pas encore un joueur fini »