Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme sortie de l'entourage de Gerson !

Publié le 19 mai 2021 à 13h10 par A.M.

C'est le dossier brûlant du moment à Marseille. Gerson semble proche de rejoindre l'OM, et selon son entourage, cette perspective l'enchante déjà.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM s'active sérieusement pour le recrutement de Gerson, et a déjà dégainé deux offres dont la dernière estimée à 26M€. Un montant qui se rapproche des exigences de Flamengo, qui réclame 30M€ pour lâche son milieu offensif cet été. De son côté, Gerson semble déjà très attiré par la perspective de rejoindre l'OM et surtout d'évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli, très populaire au Brésil depuis ses passages à Santos et à l'Atlético Mineiro.

«Gerson voit d'un bon œil» un transfert à l'OM