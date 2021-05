Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson, Almada… Quelle pépite doit en priorité recruter Longoria ?

Publié le 19 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Travaillant déjà d’arrache-pied sur le prochain mercato mercato de l’OM, Pablo Longoria pourrait donner un grand coup de jeune à l’effectif de Jorge Sampaoli. Plusieurs pépites sont ainsi ciblées, mais quelle doit être la priorité ?

« Ce que je peux confirmer, c’est qu’on travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience ». Dernièrement, Pablo Longoria annonçait la couleur concernant le recrutement estival de l’OM. Le président phocéen avait ainsi promis des pépites pour l’intersaison et des paroles, l’Espagnol est passé aux actes. En effet, alors que le mercato approche, l’OM s’active pour trouver la perle rare…

Un OM rajeuni ?

Pour entamer le nouveau projet à l’OM, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli voudrait donc se tourner vers la jeunesse. Et pour cela, les deux hommes forts phocéens ne manqueraient pas d’idée. Ainsi, la priorité du moment se nomme Gerson. A 23 ans, le milieu de terrain brésilien de Flamengo serait notamment une demande de Sampaoli. Et Longoria s’active pour se l’offrir puisque comme le10sport.com vous l’a révélé, une deuxième offre à hauteur de 26M€ a été formulée. A l’instar de Gerson, Thiago Almada (Velez Sarsfield) et Amine Adli (Toulouse) sont eux aussi des priorités pour l’OM qui s’active pour les recruter. Mais la liste est encore longue. Ismaël Doukouré (Valenciennes), Sebastian Villa (Boca Juniors) ou Mehmet Aydin (Schalke 04) ont également été annoncé dans le viseur de l’OM.



