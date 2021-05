Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut recruter un autre crack brésilien !

Publié le 19 mai 2021 à 10h10 par A.M.

Déjà à fond sur Gerson dont le transfert à l'OM serait en bonne voie, Pablo Longoria s'intéresserait à un autre jeune talent brésilien âgé de 18 ans : Gustavo Silva de Oliveira.

Pablo Longoria est sur tous les fronts afin de renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Et pour cause, de nombreux départs sont déjà actés, et l'OM doit recruter afin de ne pas s'affaiblir. Dans cette optique, le dossier le plus chaud du moment mène au milieu offensif brésilien Gerson. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM vient d'ailleurs de dégainer une nouvelle offre estimée à 26M€. Flamengo attendant 30M€, mais les deux parties se rapprochent sérieusement et le transfert de Gerson pourrait se concrétiser rapidement. En parallèle, Pablo Longoria continue de prospecter au Brésil.

L'OM dans le coup pour Gustavo Silva de Oliveira