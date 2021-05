Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Milik se complique encore un peu plus pour Longoria...

Publié le 19 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Prêté par Naples, Arkadiusz Milik sera définitivement un joueur de l'OM cet été, mais plusieurs clubs sont déjà dans le coup pour recruter le Polonais.

« On a le contrôle de Milik, oui. C’est un joueur de l’OM, mais la formule est difficile à expliquer. C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle. (…) Il n’y a pas de gentleman agreement, il faut négocier avec nous ». Pablo Longoria l'expliquait récemment, l'OM a le contrôle de la situation pour Arkadiusz Milik, ce qui ne signifie pas que l'attaquant polonais restera à Marseille cet été. Et pour cause, de nombreux souhaitent le recruter.

De nombreux clubs dans le coup pour Milik