Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour cette piste chaude ?

Publié le 18 mai 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM semble déterminé à recruter Gerson en provenance de Flamengo cet été, le club brésilien travaille en coulisses pour conserver son milieu de terrain prometteur.

Avec les départs déjà programmés de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham dont les options d’achat ne seront pas levées par l’OM cet été, Pablo Longoria doit se mettre en quête de nouveaux renforts au milieu de terrain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, une offre de 24M€ a été formulée à Flamengo pour Gerson (23 ans), mais le club brésilien n’envisage pas de laisser filer son joueur à moins de 30M€ cet été. Et la tâche de l’OM pourrait même s’avérer plus compliquée que prévu dans ce dossier…

Flamengo discute pour conserver Gerson