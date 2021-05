Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un énorme coup à jouer sur le marché !

Publié le 18 mai 2021 à 13h10 par A.M.

Plus gros salaire de l'effectif de l'OM, Kevin Strootman, actuellement prêté au Genoa, pourrait prochainement faire l'objet de discussions entre les deux clubs afin de rester en Serie A.

Cet été, Pablo Longoria est confronté à un chantier. Et pour cause, l'OM va voir filer plusieurs joueurs et des départs sont même actés à l'image de ceux de Florian Thauvin et Valère Germain. Yuto Nagatomo, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé et Christopher Rocchia devraient suivre tandis que Olivier Ntcham et Michaël Cuisance, prêtés respectivement pas le Celtic Glasgow et le Bayern Munich, ne seront pas conservés. Hiroki Sakai, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Arkadiusz Milik sont également annoncés sur le départ. Et c'est loin d'être terminé.

Le Genoa veut conserver Strootman