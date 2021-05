Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’active en coulisse pour Kevin Strootman !

Publié le 17 mai 2021 à 17h45 par T.M.

Possiblement libéré de son contrat avec l’OM, Kevin Strootman pourrait bien continuer avec le Genoa. En coulisse, le club italien plancherait pour réaliser cette opération.

Alors que la fin de saison approche, les questions se posent légitimement sur l’avenir de Kevin Strootman. Prêté par l’OM, le Néerlandais, qui souhaite pourtant rester au Genoa, n’a toutefois pas d’option d’achat. Un retour sur la Canebière pourrait donc se profiler, à moins que Pablo Longoria n’en décide autrement. En effet, selon les informations d’ Il Secolo XIX , l’OM n’aurait pas forcément envie de se retrouver encore avec Strootman sur les bras, ainsi, le milieu de terrain pourrait être libéré de son contrat, lui qui est pourtant lié jusqu’en 2023.

Le plan du Genoa

D’ici peu, Kevin Strootman pourrait donc se retrouver libre, ce qui pourrait alors faciliter son arrivée dans son futur club, qui pourrait bien être… le Genoa. Durant cette seconde partie de saison, le joueur de l’OM a retrouvé des couleurs avec le club de Gênes, au point de convaincre sa direction de s’activer pour le conserver. Ainsi, on coulisse, le Genoa travaillerait pour acquérir définitivement Strootman. Alors que le fait qu’il pourrait être libéré faciliterait les choses, le salaire du Néerlandais resterait encore un obstacle. Néanmoins, une solution pourrait avoir été trouvée et l’idée serait de proposer un contrat assez long à Kevin Strootman afin d’étaler ce salaire sur le temps et ainsi permettre au joueur de 31 ans de s’y retrouver financièrement.