Mercato - Barcelone : Une arrivée imminente de Xavi ? La réponse !

Publié le 17 mai 2021 à 16h00 par T.M.

Ronald Koeman se rapprochant d’un départ du FC Barcelone, il est annoncé que Xavi pourrait le remplacer. Toutefois, on en serait encore loin. Explications.

A peine un an après avoir été nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait déjà être remercié. En effet, alors que Joan Laporta souhaite entamer un nouveau chapitre avec les Blaugrana, cela pourrait et devrait visiblement se faire sans le Néerlandais sur le banc de touche. Reste maintenant à trouver un successeur à Koeman. Et pour venir prendre les commandes du Barça, un nom revient avec insistance, celui de Xavi. Bien que l’Espagnol vient de prolonger avec le club qatari d’Al Sadd, il est pressenti pour faire son retour au Camp Nou et ainsi devenir l’entraîneur du FC Barcelone.

Le bon moment pour Xavi ?