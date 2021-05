Mercato - Barcelone : Le torchon brûle entre Koeman et le Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que l'Atletico file droit vers le titre de Liga, Ronald Koeman voit son avenir être de plus en plus incertain avec les critiques qui semblent émaner de la part de la direction.

Vainqueur de la Coupe du Roi cette saison, le FC Barcelone est finalement presque décroché en Liga dans la course au titre. Des résultats qui ne satisferaient pas la direction et créeraient un climat plutôt tendu au sein du club. Entre l'incertitude qui règne autour de l'avenir de Lionel Messi et les frictions qui existeraient entre Ronald Koeman et quelques membres haut placés du Barça, tout n'est pas rose en Catalogne et le néerlandais commencerait à perdre patience...

Ronald Koeman agacé de la posture de sa direction ?

Dans cette situation assez étrange au FC Barcelone, un homme en particulier semble en pâtir plus que d'autres. Il s'agit de l'entraîneur Ronald Koeman. Et même si le coach néerlandais possèderait le soutien de son président Joan Laporta, le comportement de certains membres haut placés du club envers lui ne lui conviendraient pas. D'après les informations de Fransesc Aguilar, le technicien hollandais souhaiterait qu'on lui dise les choses en face et la vérité surtout. Koeman aimerait des opinions et des réponses claires quant à son avenir de la part des dirigeants et qu'un discours de vérité transparaisse au sein du club catalan. Situation extrêmement tendue donc un an seulement après l'arrivée de l'ancien joueur du Barça sur le banc de son ex-club...