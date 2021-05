Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi pour remplacer Koeman ? La réponse du Barça !

Publié le 16 mai 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors que les jours de Ronald Koeman pourraient être comptés, le FC Barcelone a démenti l’information selon laquelle une réunion pourrait avoir lieu prochainement avec Xavi.

La position de Ronald Koeman au FC Barcelone commence à être de plus en plus instable. A cause de ses résultats plutôt décevants, l’entraîneur néerlandais pourrait rapidement être débarqué du club catalan. Il se dit même dernièrement qu’une réunion pourrait rapidement avoir lieu avec Xavi, dans le but le placer sur le banc du FC Barcelone dès la saison prochaine.

Il n’y a rien selon le FC Barcelone