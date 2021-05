Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à dégainer pour… Robert Lewandowski ?

Publié le 16 mai 2021 à 8h15 par T.M.

Se préparant à tous les scénarios pour Kylian Mbappé, le PSG doit également penser à un possible départ. Dans ce cas là, Leonardo pourrait alors réaliser un énorme coup.

Alors qu’il ne reste plus que 2 journées de championnat, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné sa réponse concernant son avenir. Va-t-il prolonger au PSG ? Va-t-il préférer aller avoir ailleurs ? Le flou est total et le choix du Français est attendu par tout le monde, à la fois par le club de la capitale, mais aussi à l’étranger, à l’instar du Real Madrid. En attendant, Leonardo ne peut pas rester les bras croisés puisque si Mbappé venait à partir, il faudra vite réagir. Ainsi, du côté du PSG, on penserait à tout, y compris la succession du Français.

L’option Lewandowski ?