Mercato - OM : Après Thauvin, un autre départ se précise à Marseille !

Publié le 16 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Très peu utilisé depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Hiroki Sakai ronge son frein sur le banc et pourrait bien quitter Marseille durant l'intersaison...

En difficulté depuis l'éviction d'André Villas-Boas, Hiroki Sakai serait sur le départ. Passé de titulaire indiscutable à remplaçant, le Japonais semble avoir du mal à vivre le double changement au club avec d'une part, l'arrivée de Jorge Sampaoli à la tête de l'OM et d'autre part, la concurrence de Pol Lirola dans son couloir depuis début janvier. Le latéral de 31 ans a perdu sa place, notamment en raison d'une blessure, et songerait bel et bien à quitter Marseille dès cet été.

Un retour au Japon pour Sakai ?

Après avoir quitté le Japon en 2012, Hiroki Sakai pourrait bien faire son retour en Asie. Passé par Hanovre avant de rejoindre l'OM, le latéral serait suivi par le Urawa Reds Diamonds, club japonais de première division, d'après les informations du journaliste italien Nicolo Schira. Un retour au pays semble donc se dessiner pour Hiroki Sakai, lié à l'OM jusqu'en 2022.