Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur de Sampaoli prend une décision improbable !

Publié le 16 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Barré par la présence d’Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque de l’OM, Dario Benedetto devrait changer d’air cet été. Et le buteur argentin miserait d’ailleurs sur un transfert… vers la MLS !

Récemment interrogé en conférence de presse sur la situation délicate de Dario Benedetto à l’OM, Jorge Sampaoli avait laissé percevoir la possibilité d’un départ pour le buteur argentin : « Je le connais très bien. Il est au milieu d'un processus avec des intermittences. Il a peu de temps de jeu. C'est un pur buteur et ils ne sont pas nombreux sur le marché. On se penchera sur le cas de ce joueur », confiait l’entraîneur argentin. Et alors qu’il vit mal ce statut de remplaçant de luxe à l’OM, Benedetto semble plus que jamais se projeter vers son futur challenge…

Benedetto voudrait aller… en MLS !

Comme l’a révélé L’Equipe samedi, le numéro 9 de l’OM aurait d’ailleurs pris une décision surprenante pour son avenir puisqu’il se verrait bien rejoindre une franchise de MLS cet été, alors que Boca Juniors lui ferait pourtant les yeux doux pour le rapatrier. Affaire à suivre…