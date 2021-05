Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a déjà trouvé un accord avec cette piste…

Publié le 16 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers jours, Serge Aurier aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Nasser Al-Khelaïfi qui semble toujours autant estimer son ancien protégé.

La direction du PSG ayant finalement décidé de ne pas conserver Alessandro Florenzi au terme de son prêt cet été et de ne pas faire jouer l’option d’achat de 9M€ disponible auprès de l’AS Rome, c’est un autre profil qui semble privilégié au poste de latéral droit : Serge Aurier. Le défenseur ivoirien, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Tottenham, avait pourtant vécu une séparation houleuse avec le PSG en 2017, marquée notamment par le feuilleton Periscope un an auparavant. Mais le retour d’Aurier au Parc des Princes semble se préciser de jour en jour…

Al-Khelaïfi est déjà ok avec Aurier

Comme l’a révélé Soccer Link, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, qui estime beaucoup Serge Aurier malgré ses polémiques passées dans la capitale, jouerait un rôle majeur pour son retour au club et aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec l’international ivoirien. Il ne manquerait donc plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Tottenham pour boucler le retour de Serge Aurier au PSG.