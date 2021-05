Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux ventes XXL sont déjà actées en interne !

Publié le 16 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’ils font partie des éléments de l’OM disposant de la plus grosse valeur marchande, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont bien partis pour être vendus lors du prochain mercato estival.

Récemment interrogé en conférence de presse, Boubacar Kamara a clairement laissé entendre qu’il chercherait à quitter l’OM cet été : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », a indiqué le jeune milieu de terrain défensif de l’OM. L’Equipe a d’ailleurs confirmé la tendance d’un départ cet été pour Kamara, et il ne devrait pas être le seul joueur de l’OM à être vendu…

Kamara et Caleta-Car vendus cet été ?

Comme l’a révélé La Provence samedi, Duje Caleta-Car sera également mis sur le marché cet été par l’OM. Jorge Sampaoli n’attendrait plus grand chose du défenseur central croate qui, comme Kamara, dispose d’une grosse valeur marchande permettant au projet McCourt de renflouer les caisses.