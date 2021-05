Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rendez-vous crucial pour Arturo Vidal ?

Publié le 15 mai 2021 à 21h10 par A.C.

Jorge Sampaoli devrait bientôt en savoir plus sur Arturo Vidal, milieu de l’Inter qu’il souhaiterait attirer à l’Olympique de Marseille.

Avec Thiago Almada ou encore Sebastian Villa, il fait parties des grands objectifs de Jorge Sampaoli. Lui, c’est Arturo Vidal, que le coach de l’OM souhaiterait avoir sous ses ordres à en croire La Provence . Du côté de l’Inter, on ne devrait d’ailleurs pas mettre des bâtons dans les roues de l’OM. Plusieurs médias assurent que Vidal est poussé vers le départ par les Nerazzurri , qui souhaiteraient se débarrasser de son énorme salaire de 6,5M€ par an.

Vidal veut mettre les choses à plat avec Conte