Mercato - OM : Vidal lâche ses vérités sur l'intérêt de Sampaoli !

Publié le 15 mai 2021 à 17h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Inter, Arturo Vidal s'est prononcé sur son avenir en Italie et a accepté d'évoquer l'intérêt de l'OM.

Arrivé à l’OM en mars dernier, Jorge Sampaoli aura son mot à dire sur le prochain mercato estival. Ancien sélectionneur du Chili, l’entraîneur argentin souhaiterait notamment recruter Arturo Vidal, sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Inter. Un dossier complexe pour Pablo Longoria en raison notamment du salaire élevé du joueur (environ 6,5M€ par an). Alors que son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs, Vidal a accepté de s'exprimer et d’évoquer ses récentes discussions avec Jorge Sampaoli.

« Sampaoli ? Nous parlons souvent, mais sans aborder les questions liées à mon avenir »