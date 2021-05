Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli lancent la nouvelle phase du projet McCourt !

Publié le 15 mai 2021 à 12h30 par Dan Marciano

L'effectif marseillais devrait changer de visage lors du prochain mercato estival. De nombreux joueurs vont quitter l'OM, tandis que d'autres viendront évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Frank McCourt a lancé une première révolution à la fin du mois de février en confiant la présidence de l’OM à Pablo Longoria et en nommant Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Et une autre révolution est attendue, cette-fois ci, lors du prochain mercato estival. En effet, la prochaine session de transferts devrait marquer la fin de l’aventure marseillaise pour de nombreux joueurs. S’il est parvenu à prolonger le contrat de Jordan Amavi, Pablo Longoria a essuyé un échec avec Florian Thauvin. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le mois de janvier, le dirigeant avait formulé une offre de prolongation au champion du monde, mais ce dernier a préféré rejoindre les Tigres de Monterrey. Et Thauvin ne devrait pas être le seul élément qui pourrait quitter l’OM cet été. En effet, le président marseillais compte se séparer de plusieurs joueurs afin notamment de permettre à Jorge Sampaoli de travailler avec un groupe plus resserré.

Une vague de départs est attendu cet été

Comme indiqué par L’Equipe , plusieurs joueurs voient leur contrat expirer à la fin de la saison. C’est notamment le cas de Saïf Eddine-Khaoui, de Christopher Rocchia, de Yohann Pelé ou encore de Yuto Nagatomo. Et à en croire les informations du quotidien, ces quatre joueurs n’auraient reçu aucune offre de prolongation de la part de Pablo Longoria. Autrement dit, ils devraient quitter l’OM gratuitement à la fin de la saison, et imiter ainsi Florian Thauvin. Arrivé à Marseille en 2016, Valère Germain a, de son côté, officialisé son départ il y a quelques semaines au micro de Canal + et pourrait prendre la direction de l'étranger selon nos informations exclusives. Selon RMC , Valère Germain, Saïf-Eddine Khaoui et Christopher Rocchia feraient d’ailleurs partie des joueurs mis à l’écart par Jorge Sampaoli. Un choix auquel l’entraîneur a fait référence durant sa conférence de presse ce vendredi : « L'incertitude entre les joueurs qui vont partir et les autres rentre en compte dans mes choix. Mes critères ne sont pas uniquement sportifs, ils sont aussi sur l'engagement pour le match qui arrive. Mon rôle est de détecter les plus à même à jouer ». Même s’il n’a pas été écarté par l’Argentin, Hiroki Sakai vivrait lui aussi ses derniers matches sous le maillot de l’OM. Arrivé en Europe en 2012, le latéral droit souhaiterait retourner au Japon et pourrait rejoindre les rangs des Urawa Red Diamonds. D'autres joueurs pourraient faire l'objet d'offres difficilement refusables à l'instar de Boubacar Kamara, de Dario Benedetto ou encore d'Arkadiusz Milik, courtisé par de grands clubs italiens. Des ventes qui pourraient permettre à l'OM de renflouer ses caisses. Longoria va devoir également se pencher sur l’avenir des joueurs prêtés. Et pour certains d’entre eux, leur avenir serait déjà scellé. Selon L’Equipe , la fin de saison devrait être synonyme de départ pour Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, qui ne font pas partie cette saison des premiers choix de Jorge Sampaoli.

Balerdi et Lirola conservés ?

Mais d’autres ont réussi à gagner leur place. C’est ce qu’ont réussi à faire Pol Lirola et Leonardo Balerdi, prêtés avec option d’achat par la Fiorentina et le Borussia Dortmund et qui pourraient rester à l'OM la saison prochaine. Pablo Longoria voudrait les conserver, mais ces deux dossiers s’annoncent complexes comme l’indique L’Equipe ce samedi. En effet, le président marseillais voudrait revoir à la baisse le montant des options d’achat présentes dans leur contrat et qui s’élève à 12M€ pour Lirola et à 15M€ pour Balerdi. Dans les prochaines semaines, le dirigeant devrait s’entretenir avec ses homologues allemands et italiens afin de trouver une solution. Longoria va devoir également trancher au sujet de l’avenir de Nemanja Radonjic et de Kévin Strootman, prêtés respectivement au Hertha Berlin et au Genoa, et qui devraient retourner à l’OM à la fin de la saison. Un véritable casse-tête pour le dirigeant de l’OM, à la recherche aussi de renforts sur le marché.

Des renforts attendus par Longoria et Sampaoli