Mercato - OM : Longoria prépare un incroyable coup de balai !

Publié le 15 mai 2021 à 11h15 par D.M.

Afin de dégraisser son effectif et alléger la masse salariale, l'OM pourrait se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival.

A Marseille, l’heure du changement a sonné. En grande difficulté financière, l’OM pourrait dire adieu à plusieurs éléments en fin de contrat. Le départ de Florian Thauvin a déjà été annoncé. Arrivé au sein de la ville phocéenne en 2013, l’international français a pris la décision de ne pas accepter l’offre de prolongation transmise par Pablo Longoria et de retrouver André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey, au Mexique. Plusieurs autres joueurs s’apprêtent à imiter Thauvin et à quitter l’OM.

Plusieurs joueurs sur le départ