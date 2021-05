Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin a été interpellé dans le vestiaire avant son départ…

Publié le 15 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Même si Florian Thauvin a déjà acté son départ de l’OM pour les Tigres, Alvaro Gonzalez a eu une discussion avec l’attaquant français afin qu’il reste mobilisé sur les objectifs de fin de saison.

Actuellement 5e de Ligue 1 et donc toujours en course pour une éventuelle qualification en Europa League, l’OM va jouer gros en cette fin de saison. En effet, un ticket pour l’Europe aurait forcément un impact positif sur les finances du club phocéen, et le vestiaire devra donc rester mobilisé pour les deux journées de championnat restantes même si certains joueurs ont déjà acté leur départ. C’est notamment le cas de Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’OM et qui s’est engagé avec les Tigres, mais l’international français a déjà été remobilisé par un autre cadre de l’équipe.

« J’ai parlé avec lui »